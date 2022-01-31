Üye Girişi
Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı

31.01.2022 20:22

Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı Bitlis'te şehirler arası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsünde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te şehirler arası taşımacılık yapan bir yolcu otobüsünde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar yol kontrol noktasında şok yol kontrol uygulaması icra edildiği ifade edilen açıklamada, "Yapılan şok yol kontrol uygulamasında şehirler arası taşımacılık yapan bir otobüs kontrol noktasında durdurulmuştur. Otobüs içerisinde 11 yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Göçmenlerin üzerinde yapılan kontrolde 4 adet sahte pasaport ile 7 adet sahte ikamet izin belgesi tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile firma hakkında soruşturma başlatılmış olup, otobüs şoförü ve muavin hakkında ise adli işlemlere başlanılmıştır. Yakalanan 11 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir" denildi.

Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı
Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı
Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis, Göçmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:21 Ukrayna'dan savaşa hazırlığı andıran hamle! Gönüllülere silah kullanmayı öğretiyorlar
20:19 Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
19:17 Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 20:29:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement