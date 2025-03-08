Bitlis'te 2 Yabancı Uyruklu Uyuşturucu ile Yakalandı

Yabancı uyruklu şahısların üzerinden 2 kilo uyuşturucu çıktı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde 2 yabancı uyruklu şahsın üzerine sarılı şekilde 1 kilo 946 Gram Metanfetamin ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmaları doğrultusunda, Tatvan İlçemizde durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların kaba üst yoklaması yapılarak karın bölgelerinde ayrı ayrı ikişer adet toplamda 4 adet şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 946 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş ve el konulmuştur. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.