Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Başsavcı Vekili Abdulaziz Uncu, Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının ile öğrencileri şiir okumasının ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç törene katılanların bayramını kutladı.

Program, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı gösteri takımının tüfekli hareketler gösterisinin ardından Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile zırhlı araçların geçişiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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