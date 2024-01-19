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Bitlis'te 94 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Bitlis'te 94 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bitlis'te 2023-2024 eğitim öğretim yılını geride bırakan 94 bin 351 öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Bitlis\'te 94 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
19.01.2024 - 22:45,  Güncelleme: 22:51
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Bitlis'te 94 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

BİTLİS - Bitlis'te 2023-2024 eğitim öğretim yılını geride bırakan 94 bin 351 öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bitlis merkezde bulunan Zübeyde Hanım İlkokulu'nda karne dağıtım töreni katılan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu çocuklara tavsiyelerde bulundu. Girdiği sınıflarda her bir öğrenci ile tek tek sohbet eden Vali Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamasında il genelinde 794 okulda 94 bin 351 öğrencinin karne aldığını belirtti. Vali Karaömeroğlu "2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk karne heyecanını yaşıyoruz. Birinci dönemi bugün bitiriyoruz. Çocuklarımızda müthiş bir tatil heyecanı var. Birinci sınıf öğrencilerimiz de ilk kez karne alma heyecanı yaşadılar. Bugün karne törenimizi Zübeyde Hanım İlkokulunda gerçekleştiriyoruz. Bu okulda 430 öğrencimiz var. Bugün ilimiz genelinde de 94 bin 351 öğrencimiz karne alarak yarıyıl tatiline girdiler. Öğrencilerimizi karne tatiline gönderiyoruz. İnşallah en güzel şekilde dinlenip eğlenecekler. Sağlıklı mutlu bir şekilde tekrar 15 gün sonra velilerimizden devralacağız. Bütün çocuklarımıza sağlıklı huzurlu bir tatil diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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