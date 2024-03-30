Yerel

Bitlis'te bütün köy yolları açıldı

BİTLİS - Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün itibari ile il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığını söyledi.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yürütülürken, son yağan karla birlikte kapanan yaklaşık 150 köy yolu tek tek açıldı. Nisan ayına girilmesine sayılı günler kala Bitlis il genelinde Mart ayında yoğun kar yağışı ile birlikte çetin bir kış yaşandı.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sadece Mart ayında yağan karın 129 santimetre olduğunu belirtilirken, bu rakamın Kasım ile Mart ayında aralarında ise toplamda 463 santimetre olduğu bildirildi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında il genelinde yerel seçimlerinde yaklaşması nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık olmaması için geceli gündüzlü çalışarak kapalı olan bütün köy yollarını açtıklarını ifade etti.