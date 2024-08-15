Bitlis'te dron ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis'te dron ile trafik denetimi yapıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü dron ile kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken telefon ile konuşmaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Kent genelinde, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

15.08.2024 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te dron ile trafik denetimi yapıldı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü dron ile kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve seyir halindeyken telefon ile konuşmaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kent genelinde, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, ışıklı işaret levhalarına uymayarak kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücüleri tespit etti ve bu sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerin, trafik kazalarını azaltmak ve diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceğini bildirildi.

Denetim sırasında trafik ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirmeler yaptı. Ekipler, ışıklı işaret levhalarına uymamanın, seyir halinde cep telefonu kullanmanın ve emniyet kemeri takmamanın oluşturacağı olumsuz sonuçlar hakkında sürücüleri uyararak, trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca son bir ay içerisinde toplam 28 bin 921 araç kontrol edildiği, emniyet kemeri kullanmamaktan 672, kırmızı ışık ihlalinden 438 ve seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 175 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, trafik, Spor, Güvenlik, Trafik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te dron ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 01:07:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te dron ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement