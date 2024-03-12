Bitlis\'te ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Murat Cihan Maltaş, ev sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi ödemeleri başladı. Türkiye'de kira geliri elde edenler, gelirin bir kısmını Gelir İdaresi Başkanlığı'na beyanda bulunmaları ve vergi ödemeleri gerekirken yılın ilk aylarında gerçekleşen kira gelir vergisi hesaplamaları ilk önce konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. 1 ile 31 Mart tarihleri arasında ev sahiplerinin vergi dairelerine kira beyannamesi ödemelerini yapmalarını gerektiğini söyleyen Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş, emekli ve ev kadını vatandaşların ise bu ödemelerden muaf tutulduğunu aktardı.

Gayrimenkul sahiplerinin kira beyannamesini ödememeleri durumunda ceza-i işlemle karşılaşacaklarını söyleyen Murat Cihan Maltaş, "Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Adına gayrimenkul olan ev sahiplerinin kirada olan evleri için kira beyannamelerinin 1 Mart itibariyle vergi dairelerine vermeleri gerekiyor. Mart ayı sonuna kadar vergi dairelerine veya bağlı oldukları mal müdürlüklerine kira beyannamelerini vermeleri önem arz etmektedir. Aksi takdirde ceza-i işlem ile karşılaşmaları oldukça yüksektir. Bölgemizde de vergi daireleri, ev sahiplerine tebligatlar gönderdiğini öğrendik. Bundan dolayı vatandaşlarımıza önerimiz bir an önce kira beyannamelerinin vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Ayrıca emlak ve çevre temizlik vergilerinden, emekli olan vatandaşlarımızın sadece adına bir adet en fazla 200 metrekarelik bir daire olması durumunda kendileri muaftır. Bu kanun aynı şekilde ev kadınları içinde geçerlidir" dedi. - BİTLİS