Bitlis\'te Kar Altında Kalan Beyaz Güvercine Esnaf Sahip Çıktı

Bitlis'te yaklaşık iki gün boyunca kar altına kalarak uçma kabiliyetini kaybeden beyaz güvercine esnaf sahip çıktı.

Bitlis merkezde geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Volkan Susem adlı esnaf, kar yağışı sonrası camdan dışarı baktığında uçamayan beyaz güvercini fark etti. Yanına giderek güvercini yakalayan Susem, ilk olarak güvercinin herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol etti. Güvercini hemen iş yerine götüren Susem, yemini ve suyunu vererek ısınması için kalorifer peteğinin yanına bıraktı.

Güvercini iyice kuruttuktan sonra kutudan bir yuva yapan Susem, bundan sonra güvercine iş yerinde bakacağını söyledi. Susem, "Güvercini iş yerinde çalışırken gördüm. Camdan dışarı bakınca kar üstünde olduğunu fark ettim. Yanına gittim yakaladım ve yarası var mı yok mu diye baktım. Bu kuş yağan karın altında kaldığı için bitkin düşmüş ve bu yüzden uçamıyordu. Bende kuşu yakalayıp iş yerime getirdim. Kuşun yemini suyunu verdim, kutudan bir yuva yaptım. Şu anda kuşu peteğin yanına bıraktım ısınması için. Kuşta bir sıkıntı yok, sadece dışarıda kaldığı için uçamıyordu. Bundan sonra da bu kuşa iş yerimde ben bakacağım" dedi. - BİTLİS