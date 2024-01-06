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Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 vatandaş kurtarıldı - Son Dakika
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Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 vatandaş kurtarıldı

Bitlis'in Aşağıbalcılar köyünde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4'ü çocuk 10 kişilik aile, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 5 saatlik uğraş sonucunda kurtarıldı. Kurtarılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kar muhalefeti nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.

Bitlis\'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 vatandaş kurtarıldı
06.01.2024 - 14:30,
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Bitlis'te kar ve tipiden dolayı köyde mahsur kalan 10 vatandaş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bitlis merkeze bağlı Aşağıbalcılar köy yolunda mahsur kalan aile 5 saatlik uğraş sonucunda kurtarıldı. İl Özel İdaresinde yapılan açıklamada, gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve 5 saatlik uğraş sonucu 4'ü çocuk 10 kişilik ailenin kurtarıldığı bildirildi. Öze idare tarafından kurtarılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken, kentte etkisini sürdüren kar muhalefeti nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandığı da belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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