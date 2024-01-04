Bitlis'te kar yağışı başladı
BİTLİS - Bitlis'te bugün başlayan kar yağışı etkisini arttırınca karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.
Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliği ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için kar yağışının başlamasıyla yollarda kar küreme çalışması başlattı.
Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşamaması için sorumluluk bölgelerindeki Bitlis çevre yolunda, Hizan'ın Panor ile Mutki'nin Karçinbaşı mevkisinde kar temizleme çalışması yürüttü.
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