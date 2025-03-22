Bitlis'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bitlis'te iki gündür süren kar yağışı nedeniyle bin köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışmaları devam ederken, vatandaşlar zorluklarla karşılaşıyor.

22.03.2025 13:02
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Bitlis'te kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'te iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, il genelinde bin köy yolu ulaşıma kapandı.

İki gündür devam eden kar yağışı, kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yoları Bitlis İl Özel İdaresi tarafından açılırken, kent merkezinde ise karayolları ile belediye ekiplerinin karla mücadeleleri aralıksız devam ediyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ekiplerin gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Amacımız yolların açık tutulmasını sağlayarak vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını sorunsuz sürdürmelerine yardımcı olmaktır" dedi.

Gece saatlerinde araçları ile yolda mahsur kalan vatandaşlar ise araçlarını iterek karda saplandığı yerden çıkardı. Bu ayda hiç beklemedikleri bir kar yağışı ile karşılaştıklarını ifade eden Haydar Yılmaz isimli vatandaş ise "Normalde kışımız kasım ve aralık gibi başlar, şubat ve martta biter. Ama bu sene kışımız geç geldi. Şubat ayında başladı. Halen mart ayında devam ediyor. Böyle giderse korkarım biz nisan ve mayıs aynı da karla geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugünde ara ara devam edeceğini belirtirken, önümüzdeki günlerde ise parçalı bulutlu olacağını bildirdi.

Kaynak: İHA

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