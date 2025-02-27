Bitlis'te Kar Yığınları Şehir Dışına Taşınıyor - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te Kar Yığınları Şehir Dışına Taşınıyor

Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, şehir merkezindeki kar yığınlarını kamyonlarla toplayarak şehir dışına taşıyor. Belediye Başkanı, günde 100 kamyon kar taşındığını açıkladı.

27.02.2025 19:17
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Bitlis'te kar yığınları kamyonlarla taşınıyor

BİTLİS - Bitlis'te geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yığınları belediye ekiplerince kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Bitlis'te kar kalınlığı merkezde 60 santimetre yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aştı. Belediye ekipleri gerek iş makinesi gerekse insan gücüyle karla mücadelesini geceli gündüzlü sürdürüyor. Kent merkezindeki dar sokaklardan toplanan kar yığınları, kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor. Bitlis merkezde bulunan Yeni Çarşı içindeki kar yığınları belediye ekipleri tarafından kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaklaşık bir haftadır günde 100 kamyon kar taşıdıklarını belirterek, "Bu hizmeti 40 araç ve 80 personelle yapmaktayız. Toplamda 120 kilometre yol ağımızda kar temizleme çalışması yapıyoruz. Buzlanmalar için tuzlama ekibimiz çalışma yapıyor. Yine aynı şekilde bugün yeni iş merkezimizde kar çalışması var. Günlük 100 kamyon civarında kar taşıyoruz. Çok zahmetli bir iş. Bu 120 kilometrenin içerisinde okul bahçeleri, otoparklar, site içleri yok. Tabii vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7 gün 24 saat esasında çalışıyoruz. Buradan tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Kar Yığınları Şehir Dışına Taşınıyor - Son Dakika

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