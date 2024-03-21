Bitlis'te Kaymakam, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te Kaymakam, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Bitlis\'te Kaymakam, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Bitlis'in Hizan ilçesinin Kaymakamı Nurhalil Özçelik, iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Kaymakam Özçelik, yaptığı konuşmada şehitler ve gaziler için minnettarlık duyduklarını ve onları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

21.03.2024 09:56
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kaymakam Özçelik, iftardan sonra şehit aileleri ve gazilere yönelik yaptığı konuşmada, "Sizler en sevdiklerinizi kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için yetiştirdiniz ve onları gül bahçesine gidercesine makamların en yücesi şehitlikle sonsuzluğun sahibine uğurladınız. Gazilerimiz, gözlerini kırpmadan, bir an bile tereddüt etmeden bayrağımız, vatanımız ve milletimiz için her türlü tehlikeye atıldılar. Ateş çemberinin içinden geçtiler ve gazilik makamına eriştiler. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlığın, onlara olan minnet borcunun hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ödenmeyeceğinin de bilincindeyiz. Kahramanlarımıza minnettarız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Özçelik'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Methi Özdemir, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Hizan, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Kaymakam, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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