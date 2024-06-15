Bitlis'te Öğrencilerin Resim Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Bitlis'te Öğrencilerin Resim Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Benekli Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı resim sergisi büyük ilgi gördü. Yaklaşık 4 yılda yapılan eserlerin sergilendiği sergiye Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve diğer kurum amirleri de katıldı. Sergiyi gezen heyet, eserleri hayranlıkla inceledi. Ayrıca, köylülerin, velilerin ve öğretmenlerin hazırladığı yöresel yemekler de tadıldı.

15.06.2024 12:43
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilerin yapmış olduğu resim sergisi yoğun ilgi gördü.

Tatvan'ın Benekli Ortaokulu öğrencilerinin görsel sanatlar dersinde 4 yılda aldıkları eğitim sonucunda yılsonunda sergiledikleri hünerler adeta ünlü ressamlara taş çıkarttı. 300 öğrencinin yaklaşık 4 yılda yapmış olduğu eserlerin sergilendiği resim sergisinin açılışına Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve kurum amirleri de katıldı. Sergiyi gezen Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve beraberindeki heyet, eserleri hayranlıkla gözlemledi. Sergiyi gezen Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve beraberindeki heyet, köylülerin, velilerin ve öğretmenlerin yapmış oldukları yöresel yemekleri tattıktan sonra hatıra fotoğrafı çekilip ayrıldılar.

Nitelikli bir resim sergisi olduğunu ifade eden Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, "Benekli Ortaokulunda yılsonu etkinlikleri çerçevesinde bugün burada Kaymakamımızın teşrifleriyle açılışını yaptığımız resim sergisini ziyaret ettik. Hakikatten de öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimizle birlikle çok güzel bir emek ortaya koymuşlar. Çok nitelikli bir resim sergisini gezdik. Daha sonrasında da yine yöresel yemekleriyle ilgili bir çalışmaya katıldık. Yöresel yemekleri tanıtmak adına bir çalışma yapmışlar arkadaşlarımız. Bugün burada bu çalışmaya katılmaktan çok onur duyduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Toplamda 300 öğrencinin eserlerinin olduğunu söyleyen Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeliha Kılıçoğlu, "Bugün bir süreç sergisi düzenledik. 4 yıldır bu okulda Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışmaktayım. 4 yıllık süreçte öğrencilerimizle belli başlı çalışmalar yaptık. Bugün de burada bir konsept kurup bu eserleri sergilemek istedik. Toplamda 300 öğrenciyle çalıştık ve mezun olan öğrencilerimizin de eserleri var" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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