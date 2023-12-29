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Bitlis'te Orhan Atlıman Feribotunun Sökümü Başladı - Son Dakika
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Bitlis'te Orhan Atlıman Feribotunun Sökümü Başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve 983,98 ton net ağırlığa sahip olan Orhan Atlıman adlı feribotun söküm işlemleri başladı. 1969 yılında yapımı tamamlanan ve Van Gölü üzerinde yolcu ve lojistik taşımacılık amacıyla kullanılan feribot, geçtiğimiz haziran ayında Tatvan Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılmış ve bir hurda firması tarafından satın alınmıştı. Söküm işlemlerini ERG Gemi Söküm Firması gerçekleştirecek ve feribotun çelikleri kullanılmak üzere sökülecektir.

Bitlis\'te Orhan Atlıman Feribotunun Sökümü Başladı
29.12.2023 - 11:48,  Güncelleme: 11:50
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 983,98 ton net ağırlığa sahip "Orhan Atlıman" adlı feribotun sökümü başladı.

1969 yılında yapımı tamamlanan ve yarım asırdır Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde yolcu ve lojistik taşımacılık amacıyla kullanılan ve geçtiğimiz haziran ayında Tatvan Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan ve bir hurda firmasının satın aldığı "Orhan Atlıman" feribotunun söküm işlemleri başladı. 6 milyon TL'ye satışa çıkarılan 983,98 ton net ağırlığa sahip 14,52 metre eninde ve 78,77 metre uzunluğunda olan feribotun söküm işlemini ise ERG Gemi Söküm Firması, özverili çalışması sonucunda yarım asırlık feribotu çelik olarak kullanmak üzere sökme işlemine devam edeceklerini bildirdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te Orhan Atlıman Feribotunun Sökümü Başladı - Son Dakika
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