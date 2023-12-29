Bitlis\'te Orhan Atlıman Feribotunun Sökümü Başladı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 983,98 ton net ağırlığa sahip "Orhan Atlıman" adlı feribotun sökümü başladı.

1969 yılında yapımı tamamlanan ve yarım asırdır Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde yolcu ve lojistik taşımacılık amacıyla kullanılan ve geçtiğimiz haziran ayında Tatvan Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan ve bir hurda firmasının satın aldığı "Orhan Atlıman" feribotunun söküm işlemleri başladı. 6 milyon TL'ye satışa çıkarılan 983,98 ton net ağırlığa sahip 14,52 metre eninde ve 78,77 metre uzunluğunda olan feribotun söküm işlemini ise ERG Gemi Söküm Firması, özverili çalışması sonucunda yarım asırlık feribotu çelik olarak kullanmak üzere sökme işlemine devam edeceklerini bildirdi. - BİTLİS