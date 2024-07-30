Bitlis'te sualtı dalışı yapan öğretim üyesi boz ayılarla karşılaştı - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te sualtı dalışı yapan öğretim üyesi boz ayılarla karşılaştı

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü'nde sualtı dalışı yaparken boz ayılarla karşılaştı. Ayıların saldırgan olduğunu ve bölgedeki insanlara atak yaptığını belirten Önen, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

30.07.2024 19:23
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Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde sualtı dalışı yaptığı esnada boz ayılarla karşılaştı.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Nemrut Kalderası, son dönemde sık sık ayı haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Zaman zaman bölgeye gelen vatandaşlara saldıran ayılar, daha sık görülmeye başlandı. Sualtı dalışı yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne giden Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, dalış yaptığı esnada bölgede yaşayan boz ayılarla karşılaştı. Tepede kendisini uzun süre gözleyen anne ayı ve yavruları nedeniyle bir süre göl içinde beklemek zorunda kalan Önen, olayı kazasız şekilde atlattı.

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Önen, "Suyun içindeki balıkları gözlemliyordum. Başımı kaldırdığımda anne ayı ve yavruları kıyıda beni izliyordu. Anne ayıların saldırgan oluğunu ve iyi bir yüzücü olduğunu biliyordum. Bu açıdan biraz ürktüm ve kıyıdan hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başladım. Bu aralar ayı popülasyonu bölgede bir hayli artmış. Anne ayı bölgede oldukça hareketli. Bölgedeki insanlara atak yaptığına da tanıklık ettik, yaralananlar da oldu. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Sonuçta burası vahşi hayvanların yaşam alanı" dedi.

Önen'in yaşadığı olay kamera görüntülerine de yansıdı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te sualtı dalışı yapan öğretim üyesi boz ayılarla karşılaştı - Son Dakika

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