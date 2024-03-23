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Bitlis'te tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, tek katlı evler ve araçlar adeta kar altında kayboldu.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 150 köy yolunun kapandığını söyledi. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Köylerde özel idare kent merkezinde ise belediye ve karayolları karla mücadelelerini sürdürürken, meteorolojiden yapılan açıklamadan kar yağışı bugün itibari ile kar yağışının etkisini yitireceği belirtildi.

Ayrıca bu sezon kış mevsiminde yağan kar ise Kasım'da 16 santimetre, Aralık'ta 71 santimetre, Ocak'ta 233 santimetre, Şubat'ta 14 santimetre ve Mart'ta ise 129 santimetre olduğu açıklandı.