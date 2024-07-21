Bitlis'teki ikiz feribotlar Van Gölünde yük taşımacılığında büyük rol oynuyor - Son Dakika
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Bitlis'teki ikiz feribotlar Van Gölünde yük taşımacılığında büyük rol oynuyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan Türkiye'nin en büyük ikiz feribotları, Van Gölü'nde yük taşımacılığına büyük katkı sağlıyor. 'Sultan Alparslan' ve 'İdris-i Bitlis' adındaki feribotlar, yük ve yolcu taşımacılığı yaparak Van Gölü Ekspresi ile Türki Cumhuriyetlere ulaşımı kolaylaştırıyor. Feribotlar, her gün bir sefer yaparak yük taşımacılığını canlandırıyor.

21.07.2024 13:35
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Bitlis'teki ikiz feribotlar Van Gölünde yük taşımacılığında büyük rol oynuyor

BİTLİS - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede yapılan Türkiye'nin en büyük ikiz feribotları Van Gölünde yük taşımacılığına büyük ivme kattı.

'Sultan Alparslan' ve 'İdris-i Bitlis' adındaki iki dev feribot, Van Gölü'ne 2018'de suya indirildikten sonra gerçekleştirdikleri seferlerde yük taşımacılığını canlandırdı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğünde inşa edilen feribotlar yükün yanı sıra yolcu taşımacılığı da yapıyor. Van Gölü Ekspresinin getirdiği yük vagonlarını Tatvan'dan alan feribotlar Van'a oradan da Türki Cumhuriyetlere götürülmelerine vesile oluyor. TCDD'nin yük akışına bağlı çalışan feribotlar, yük olursa neredeyse her gün bir sefer yapmaktadır. Kalkış saatleri Tatvan'dan 09.00, Van'dan dönüş ise 16.00 - 17.00 saatlerinde oluyor.

Tatvan'daki tersanede tamamlanan 24 metre genişliğindeki 7 katlı feribotlarda, 2'şer kaptan köşkü ve her biri 125 metre olan toplam 500 metrelik yan yana 4 demir yolu, kafe ve restoran gibi birimler yer alıyor.

Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğü iskelesinden feribotlara yüklenerek Van'a götürülen yük dolu vagonlar, Van'dan da yine trenlerle İran üzerinden Orta Asya ülkelerine gönderiliyor.

Kaynak: İHA

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