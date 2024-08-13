Biyogaz Tesisi İle Çevreye ve Ekonomiye Katkı Sağlamak İstiyorlar - Son Dakika
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Biyogaz Tesisi İle Çevreye ve Ekonomiye Katkı Sağlamak İstiyorlar

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Eskişehir Odunpazarı ilçesi Karamustafaoğlu mahallesi halkı, büyük ve küçükbaş hayvanların gübrelerinden faydalanarak biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor. Mahalle Muhtarı Selahattin Kara, bu tesisin çevre temizliği açısından önemli olduğunu ve ekonomik destek sağlayacağını belirtti.

13.08.2024 10:32  Güncelleme: 10:42
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Biyogaz tesisi ile çevreye ve ekonomiye katkı sağlamak istiyorlar

Kuramustafaoğlu mahallesi Muhtarı Selahattin Muhtar Kara;

"Büyük ve küçükbaş hayvanların tezeklerini değerlendirmek için biyogaz tesisi kurulsun istiyoruz"

"Tarla, bağ ve bahçelerde kullanılmayan gübreler çevre temizliği açısından sıkıntıya sebep oluyor"

"Tesisle vatandaşa hem ekonomik destek sağlayacağız, hem de orman kesimini azaltarak ağaçların korunmasını sağlamış olacağız"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Odunpazarı ilçesi Karamustafaoğlu mahallesi halkı, büyük ve küçükbaş hayvanların gübrelerinden faydalanarak biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor. Muhtar Selahattin Kara, gerekli başvuruyu yaparak talebin takipçisi olacaklarını anlattı.

Karamustafaoğlu mahallesinde, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanı besleniyor. Hayvan gübrelerinin tarla, bağ ve bahçelerde kullanılmaması, çevre temizliği açısından sıkıntıya sebep olması, bu atıkların daha ekonomik değerlendirilmesini gündeme getirdi. Mahalle Muhtarı Selahattin Kara, konuyla ilgili hem sıkıntıların aşılması ve hem de bir ekonomik değer olarak değerlendirilmesi için biyogaz tesisi talep ettiklerini anlattı. Kara, "Mahallemizde yaklaşık bin 100 büyük ve küçükbaş hayvan var. Bunların gübreleri mahallemizdeki tarla, bağ ve bahçelerde ne yazık ki kullanılmıyor. Halkımız bu doğal gübre yerine kullanımı daha rahat olan yapay gübreleri kullanıyor. Bu atıklar ahırların yakınında toplanıyor ve köyde, sinek gibi zararlı hayvanların artmasına görüntü ve kokuya sebep oluyor. Daha önce belediye ekipleri bunları toplayıp mahalle dışına atıyordu. Şimdi götürmüyorlar ve vatandaşlar bir araya gelip araç ve ekip kiralayarak kendileri mahalle dışına götürüyor" dedi.

Tarım için çok değerli olan bu doğan gübrenin kullanılmasının çok iyi olacağını, ancak vatandaşların kullanmadığını anlatan Muhtar Kara, "Bu gübreler mahallemiz için sıkıntılı. Hem çevre temizliği açısından, hem de ekonomik değer kazanması açısından bu gübrelerin biyogaz üretiminde kullanılmasını, bunun için tesis kurulmasını istiyoruz. İlgili Bakanlık yetkililerine başvuru yaparak konuyu takip edeceğiz. Evlerde tüpgaz yerine bu tesislerden elde edilecek gaz kullanılırsa hem daha ekonomik olur, hem de orman kesimini azaltarak ağaçların korunmasını sağlamış olacağız" diye belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Biyogaz Tesisi İle Çevreye ve Ekonomiye Katkı Sağlamak İstiyorlar - Son Dakika

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