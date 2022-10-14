Biz bize moral akşamlarıyla yurt öğrencileri doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Biz bize moral akşamlarıyla yurt öğrencileri doyasıya eğlendi

14.10.2022 15:10
Biz bize moral akşamlarıyla yurt öğrencileri doyasıya eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla düzenlenen "Biz Bize Moral Akşamları" GSB Afyonkarahisar yurtlarında farklı etkinliklerle devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla düzenlenen "Biz Bize Moral Akşamları" GSB Afyonkarahisar yurtlarında farklı etkinliklerle devam ediyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı GSB yurtlarında kalan ve yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler çeşitli etkinlikler ile hem moral motivasyonunu yükseltiyor hem de doyasıya eğleniyor. Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdu ile Tınaztepe Yurdu'nda düzenlenen etkinliklerinde öğrencilere müzik dinletisi yapıldı.

Biz bize moral akşamları etkinliklerine yönelik olarak konuşan İl Müdürü Kasapoğlu: Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen "Biz Bize Moral Akşamları" Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda başladı. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Biz bize moral akşamlarıyla yurt öğrencileri doyasıya eğlendi - Son Dakika

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