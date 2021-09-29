Bizim Ev örnek oluyor - Son Dakika

Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin 'Erasmus Plus K 229 İyi Örneklerin Değişimi' projesi kapsamında Bursa'ya gelen eğitimciler, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yakından inceledi.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi yabancı ülkelerden gelen konuklarını ağırladı. Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin 'Erasmus Plus K 229 İyi Örneklerin Değişimi' projesi kapsamında Bursa'ya gelen eğitimciler, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Proje kapsamında Sırbistan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan gelen eğitimciler, Nilüfer Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan atölye çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatı bulan konuklar, hayranlıklarını dile getirdi. Yapılan genel faaliyetler ve çalışma planları üzerine de detaylı bilgi alan konuklar Bizim Ev yetkililerine teşekkür etti. Program kapsamında geldikleri Bursa'da Nilüfer'i de çok beğendiklerini ifade eden konuk eğitimciler, gözlemlerinin kendi çalışmalarına da örnek olacağını belirttiler. - BURSA