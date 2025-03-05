BKA, Elon Musk'ın X'te Paylaşım Yapmayı Durdurdu - Son Dakika
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BKA, Elon Musk'ın X'te Paylaşım Yapmayı Durdurdu

Almanya Federal Kriminal Dairesi, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformundan çekildi.

05.03.2025 16:18
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Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA), Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te artık paylaşım yapmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi sonrası ABD yönetiminde görev alan ve Avrupa siyasetine yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken milyarder Elon Musk'a Almanya'da tepkiler sürüyor. Merkezi Wiesbaden ketinde bulunan Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) Almanya'daki seçim öncesi aşırı sağa açık destek veren Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten çekildi. BKA'nın X'teki son paylaşımında kurumun bugün itibarıyla platformdaki varlığını sonlandırdığı ve artık paylaşım yapılmayacağı ifade edildi. BKA'dan yapılan açıklamada, güncel bilgilerin diğer sosyal medya kanallarından takip edilebileceği belirtildi.

Platforma 2016 yılında katılan BKA'nın X'de yaklaşık 127 bin takipçisi bulunuyordu.

"Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir"

Elon Musk Aralık 2024'te X hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'yı yalnızca Almanya için Alternatif (AfD) partisi kurtarabilir" ifadelerini kullanmıştı. Musk, daha sonra ise bir alman gazetesinde yayınlanan köşe yazısında AfD için "Almanya için son umut kıvılcımı" ifadesini kullanmıştı. Almanya hükümeti ise Musk'ı 23 Şubat'taki federal seçimleri etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.

Almanya Savunma Bakanlığı da X hesabını kullanmama kararı almıştı. Savunma Bakanlığı 15 Ocak'ta X'te bilgi paylaşımını durdurmuş, ancak dezenformasyon kampanyaları gibi durumlarda paylaşımlara yanıt verebileceğini belirtmişti. Alman Ordusu Bundeswehr de benzer bir adım atarak ve X'den çekilmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BKA, Elon Musk'ın X'te Paylaşım Yapmayı Durdurdu - Son Dakika

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