BM Genel Sekreteri: Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın kalbinde kanayan bir yara - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın kalbinde kanayan bir yara

BM Genel Sekreteri: Ukrayna\'daki savaş Avrupa\'nın kalbinde kanayan bir yara

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın kalbinde kanayan bir yara olduğunu belirtti. Guterres, sivillere ve esirlere işkence ve cinsel şiddet uygulandığının belgelendiğini ve tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonucunda 10 binden fazla sivilin öldüğünü ve milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Guterres, savaşın dünya genelindeki diğer acil sorunlara odaklanmayı engellediğini ve yardım çalışanlarına ve sivil altyapıya yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

24.02.2024 02:24  Güncelleme: 02:26
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada " Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın kalbinde kanayan bir yara olmayı sürdürüyor" dedi. Siviller ve esirlere işkence ve cinsel şiddet uygulandığının belgelendiğini belirten Guterres, "Tüm sorumlular hesap vermeli" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 2 yıl geride kalırken, BM Güvenlik Konseyi bir kez daha Ukrayna gündemiyle toplandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres burada yaptığı konuşmada, BM kurallarının ve uluslararası hukukun dünyayı savaştan korumak üzere bir yol haritası sunduğunu ifade etti. "Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bunların ikisini de ihlal etti" diyen Guterres, adil bir şekilde barışın sağlanmasının gerektiğini vurguladı. Mevcut "kaotik" dünya düzeninde güç ilişkilerinin net olmadığını ve istikrarsızlığın ve "dokunulmazlık hissinin" yaygınlaştığını belirten Guterres, Ukrayna halkının savaş nedeniyle büyük acılar çektiğini hatırlattı.

"Sorumlular hesap vermeli"

Rusya'nın Ukrayna savaşında 10 binden fazla sivilin öldürüldüğünü ve hastaneler, okullar, sağlık tesisleri ile sivil altyapıların yok edildiğini hatırlatan Guterres, BM'nin yaşanan şiddet olaylarını kayıt altına aldığını ifade etti. "Ukrayna Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, çoğunlukla Rusya Federasyonu güçlerinin eliyle sivillere ve mahkumlara işkence yapıldığını ve iki yüzden fazla cinsel şiddet vakası yaşandığını bildirmiştir" diyen Guterres, "Tüm sorumlular hesap vermeli" çağrısında bulundu. Ayrıca, 1 milyonu çocuk yaklaşık 4 milyon Ukraynalı'nın yerinden edildiğine dikkat çeken Guterres, 14.5 milyondan fazla kişinin ise insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın kalbinde kanayan yara"

Guterres, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin üzerinden de 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın kalbinde kanayan bir yara olmayı sürdürüyor" dedi. Savaşın Rus halkına da zarar verdiğini ve binlerce genç Rus'un cephede öldüğünü söyleyen Guterres, çatışmanın yayılma riskinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Savaşın dünya genelindeki diğer acil küresel sorunlara odaklanılmasını engellediğini vurgulayan Guterres, "Artık yeter! BM Şartı'nı küçümsemek sorun, ona saygı duymak ise çözüm getirir" diye konuştu.

"Yardım çalışanları ve sivil altyapıya yönelik saldırılar durdurulmalıdır"

BM'nin savaş mağdurlarına yönelik yardım çabalarına da değinen Guterres, "Ortaklarımız, özellikle de Ukraynalı ortaklarımız tarafından yürütülen insani yardım programları geçtiğimiz yıl 11 milyon insana ulaştı" bilgisini paylaştı. Bu yardımların gıda, su, sağlık malzemeleri ve barınakların yanı sıra Ukrayna topraklarını kirleten ölümcül patlayıcıları temizleme faaliyetlerini de içerdiğini kaydeden Guterres, "Yine de yaklaşık 1.5 milyon insana erişim son derece kısıtlı. Bu durum değişmelidir. İnsani yardım çalışanlarına ve sivil altyapıya yönelik saldırılar durdurulmalıdır" çağrısında bulundu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BM Genel Sekreteri: Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın kalbinde kanayan bir yara - Son Dakika

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