Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor - Son Dakika
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Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor

15.06.2022 23:26
Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor

Sinop'ta balığın kafasından çıkarılan taşların böbrek taşına iyi geldiği iddia ediliyor. 'eşkina' taşı olarak bilinen taşların tanesi 5 TL'den satılıyor.

Karadeniz'de nadir avlanan bir balık türü olan 'eşkina kötek' balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor. Özellikle aktarlarda satılan taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor. Nadir olarak balıkçıların ağına takılan balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor.

Böbrek taşı düşürdüğüne inanılan eşkina balığındaki taşlar 5 TL'den alıcı buluyor

"ÇOK TEŞEKKÜR EDEN ARKADAŞLARIM VAR"

Sinop'ta tanesi 5 TL'den satışı yapılan taşlara ilginin yoğun olduğunu söyleyen balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Bu balık daha çok bizim Karadeniz bölgemizde olur. Bu balığın kafasının sağında ve solunda tırnak büyüklüğünde taşlar vardır. Bunları havanda dövüyorsunuz, yarım çay bardağı limon sıkıyorsunuz. 2 tane 2 tane, 3 tane 3 tane yapıyorsunuz; bir gün bekletiyorsunuz. Ertesi gün bir çay kalığı zeytinyağı ile beraber aç karnına içiyorsunuz. Bu seansı en az 1 hafta devam ettiriyorsunuz ve çok faydasını gören arkadaşlarımız var sürekli de alıyorlar bizden. Taşları kullanıp bana gelen ve çok teşekkür eden arkadaşlarım var. Taşların sayesinde böbrek taşı düşürdüğünü söyleyenler çok" dedi. Gündoğdu, eşkina balığının kilosunun ise 70 TL olduğunu sözlerine ekledi.

Böbrek taşı düşürdüğüne inanılan eşkina balığındaki taşlar 5 TL'den alıcı buluyor
YORUMLAR
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Uçurtma sörfü yapmak isterken akıntıya kapıldı: 500 metre sürüklendi Uçurtma sörfü yapmak isterken akıntıya kapıldı: 500 metre sürüklendi Böbrek taşı düşürdüğüne inanılan eşkina balığındaki taşlar 5 TL'den alıcı buluyor Böbrek taşı düşürdüğüne inanılan eşkina balığındaki taşlar 5 TL'den alıcı buluyor
Kaynak: İHA

Karadeniz, Gündoğdu, Sinop, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor - Son Dakika
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