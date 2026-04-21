Böcek Ailesi Davasında İlk Duruşma

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de 'zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin 5'i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, dosyayı mütalaaya gönderdi. Tutuklu sanık Muhammad Moeen Ud Din Chishti'nin tahliyesine hükmeden mahkeme, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası ailenin avukatı Yaşar Balcı, Baba Yılmaz Böcek ve Anne Cemile Yılmaz İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu.

"Bunlar sadece üzerindeki baskıyı, suçu birbirinin üzerine atıyorlar"

Oğlunu, gelini ve iki torunun kaybeden baba Yılmaz Böcek, "Bunlar sadece üzerindeki baskıyı, suçu birbirinin üzerine atıyorlar. 'Yok efendim ben bilmiyordum, gününü hatırlamıyorum, tarihini hatırlamıyorum, çok kısa bir zaman çalıştım' diyor. Diğeri 'Emir komutayı başkasından aldım' diyor. Siz bu firmayı açmışsınız, yönetiyorsunuz, bu firma sizin adınıza kayıtlı. Siz zehirli bir kimyasal madde kullanıyorsunuz haşerelere karşı ve bunları yapan işçilerin hiçbir yetkisi yok, hiçbir belgesi yok. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Sadece kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii ki suçlusunuz. 'Tamam biz hata yaptık' deyin, ama o yürek yok. Adalet mutlaka yerini bulacaktır " dedi.

Yılmaz Böcek, "Adli tıpı suçluyorlar. Yok işte bizim müvekkillerimiz suçsuz. Baktılar işin işinden çıkmıyorlar her şeyi pandemiye bağladılar. Kendilerini kurtarmak için yalan söylüyorlar. Yani gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ömür boyu ceza alsınlar"

Adalet istediklerini söyleyen anne Cemile Yılmaz ise, "Ömür boyu ceza alsınlar. Benim gencecik oğlum, torunlarım, gelinim; ilaçladılar içeriye koydular. Gereken cezayı versinler, benim istediğim bu. Benim çocuklarımın suçu neydi? Torunlarım 3 yaşında, 6 yaşında. Ne gerekiyorsa yapılsın, benim istediğim bu" şeklinde konuştu.

Duruşmada sanıkların suçtan kurtulmak için birtakım iddialar ortaya attığını söyleyen Avukat Yaşar Balcı, "Bugün ilk duruşma yapıldı. Duruşmada sanıklar suçtan kurtulmaya yönelik birtakım iddialar ortaya attılar fakat mahkeme bunları dikkate almadı. Tutukluluklarının devamına ilişkin bir karar verdi ve dosyayı mütalaaya hazırlanması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdi etti. Sadece dosya kapsamında resepsiyonda görevli olan, kapıyı kilitleyen yabancı uyruklu bir şahıs var, onunla ilgili tahliye kararı verdi. Duruşmayı da 26 Haziran saat 10: 30'a erteledi" diye konuştu.

"Biz yüce Türk adaletine güveniyoruz"

Adalete güvendiklerine değinen Balcı, "Biz yüce Türk adaletine güveniyoruz, bizim de birtakım taleplerimiz oldu bu olaylarla ilgili. Bunlara ilişkin de bir değerlendirme yapıldı mahkemede. Mütalaayı hazırladıktan sonra savcı, biz de bunlara ilişkin beyanlarımızda bulunacağız. Tabii bizim daha önce de izah ettiğim gibi öncelikle hedefimiz adaletin yerini bulması, hak ettiği cezayı sanıkların alması. Çok ciddi ihmaller zinciri var burada, bir aile yok oldu. Bununla ilgili özellikle olası kasttan mahkemenin bir değerlendirme yapacağı inancındayım. Adalete de güveniyoruz, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL