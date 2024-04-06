Bodrum\'a Bayram Tatili İçin Yoğun İlgi

9 günlük bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, ilçeye gelmeye başladı. Bodrum'a gelen uçakların dolu geldiği öğrenildi.
Bodrum'da turizm sezonu 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile başlıyor. 24 Mart'tan itibaren yabancı turistlerin gelmeye başladığı Bodrum'da 9 günlük bayram tatili nedeniyle yerli turist yoğunluğu da yaşanıyor. Milas - Bodrum Havalimanı'nda günlük ortalama 11 olan iç hat uçuşu, bayram tatilinde 14'e çıkarıldı. Artarak devam eden dış hatlarda ise ağırlıklı olarak İngilizlerin geldiği, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 11'lik artışın yakalandığı bildirildi.
"Bodrum'un dağları, çiçekleri, köylerini görmek için fırsat"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yöre Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, bu bayramın yerli turistler için bir fırsat olduğunu ifade ederek "Bu bayram, sezon öncesine denk gelen bir bayram olduğu için misafirlerimiz için büyük bir avantaj var. Çoğu Türk misafirimiz, Bodrum'un baharını bugüne kadar görmediler. Bodrum'un bir de yeşil çehresi var. Dağları, çiçekleri, köyleri. Bu bayram tatilinde misafirlerimiz Bodrum'un köylerini ve doğal yaşamını görebilecekler ve mükemmel lezzetleri tadabilecekler. Her ne kadar hava güneşli olsa da deniz sıcaklığı bir Türk vatandaşları için o kadar yüksek değil ama turistler şu an denizdeler" dedi.
Bodrum'a bayramda yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Demir, "Bodrum'a ilgi tabii Haziran ve Temmuz aylarındaki gibi olmamakla beraber bu dönemdeki normal misafir akışının yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Gelişler için henüz biraz erken. Çünkü Türk misafirlerimiz genelde son dakika gelmeyi seviyorlar. Herhalde bu hafta sonunu evlerinde geçirip Pazartesi gününden itibaren gelenler de olacaktır" şeklinde konuştu.
Bodrum'a iç hatlara gelen uçakların dolu olduğunu da sözlerine ekleyen Demir, "Daha önceki bayramlarda ek sefer sayıları çok yüksek oluyordu. Şu anda yüzde 30-40 civarında ek sefer konuldu. Bu da uçaklarda doluluk oranlarını yükseltti. Şu anda son aldığımız duyumlara göre sadece business class uçaklarda birkaç koltuk boş geliyor. Uçaklarımızın her ilden dolu dolu geldiğini görebiliyoruz" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Bodrum'a Bayram Tatili İçin Yoğun İlgi - Son Dakika
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