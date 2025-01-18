Bodrum Barajları Yağışlarla Canlandı - Son Dakika
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Yerel

Bodrum Barajları Yağışlarla Canlandı

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Bodrum'da Aralık'taki yağışlar, barajların doluluk oranlarını artırarak su kaynaklarını güçlendirdi.

18.01.2025 16:20
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Bodrum'da yağışlar barajları doldurdu

MUĞLA - Bodrum, Aralık ayındaki yoğun yağışlarla birlikte su kaynaklarında önemli bir toparlanma yaşadı. Metrekareye düşen 271 kilogram yağış, bölgedeki Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyelerini kayda değer oranda yükseltti. Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'dan yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda ise yüzde 40'tan yüzde 50'ye ulaştı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bölgedeki yağışların etkilerini değerlendirdi. Özçelik, "NASA ve Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, 2024 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Türkiye genelinde yıl boyunca yağışlarda yüzde 16'lık bir azalma yaşandı. Ancak Aralık ayında Muğla'ya düşen 315 milimetrelik yağış, mevsim normallerinin yüzde 85 üzerinde bir artış gösterdi ve bu rakam ülkemizin yıllık yağış miktarının yarısına denk geliyor" diye konuştu.

Bodrum'un içme suyu ihtiyacına dikkat çeken Özçelik, "Uzun süredir kuruma noktasına gelen Mumcular ve Geyik barajları son yağışlarla yeniden canlandı. Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda ise yüzde 50'ye ulaştı. Ayrıca Bodrum'a destek sağlayan Akgedik Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 66 seviyesine yükseldi. Ancak su yönetiminde yaşanan kayıp-kaçak sorunları nedeniyle riskler hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum Barajları Yağışlarla Canlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Barajları Yağışlarla Canlandı - Son Dakika

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