Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı

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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Cumhuriyet\'in 103. yılını kutladı
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet'in 103. yılı için kutlama mesajı yayımladı. Mandalinci, mesajında Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik ve adaletin önünü açtığını belirterek kurucu değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Mandalinci, mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yılını, bağımsızlığımıza duyduğumuz sarsılmaz inanç, ortak değerlerimize olan bağlılığımız ve geleceğe dair büyüttüğümüz umutlarla kutluyoruz" dedi.

29 Ekim 1923, bir milletin bağımsızlık mücadelesini çağdaş ve demokratik bir devletin kuruluşuyla taçlandırdığı tarihsel bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, Cumhuriyetin ilanıyla millet egemenliğine dayanan yeni bir geleceğin kapılarını açmıştır. Cumhuriyet, bu toprakların insanlarına kendi geleceğinde söz sahibi olma iradesi kazandırmış; özgürlüğün, eşitliğin, adaletin, bilimin ve çağdaş yaşamın önünü açmıştır. Kadınların toplumsal yaşamda güçlenmesinin, gençlerin özgürce düşünebilmesinin, çocukların daha aydınlık yarınlara ulaşabilmesinin en büyük güvencesi olmuştur. Bugün, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizlere düşen tarihsel sorumluluk, bu büyük kazanımları geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturmak ve Cumhuriyetin kurucu değerlerini yaşamın her alanında daha da güçlendirmektir. Çünkü Cumhuriyet, geçmişten devraldığımız büyük bir miras olduğu kadar gelecek kuşaklara karşı üstlendiğimiz ortak sorumluluğun da adıdır" ifadeleirne yer verdi.

Kaynak: İHA
Tamer MandalinciPolitikaBodrumGüncelYerelSon Dakika

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