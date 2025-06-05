Bodrum Belediye Başkanı\'ndan Kurban Bayramı Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bayramların birleştirici gücüne dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci; "Geçmişin yüküyle değil, geleceğe dair umutla bakmak için bu bayramda da bir adım atalım. Bir el uzatalım, bir tebessümle içimizi açalım" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Mandalinci; "Birlikte yaşamanın, bir sofraya oturmanın, bir yarayı sarmanın ne kadar kıymetli olduğunu bize yeniden hatırlatan bu bayram, paylaşmanın, hatırlamanın ve hal hatır sormanın ne denli önemli olduğunu gösteren bir insani çağrıdır. Bu bayram, gönlümüzü, soframızı, zamanımızı, ilgimizi bölüşme bayramıdır. Küsleri barıştırmak, büyükleri aramak, küçüklere iyi örnek olmak için bir fırsattır. İyi bir sözün, küçük bir ziyaretin, paylaşılan bir lokmanın iyileştirici gücünü yeniden fark etme zamanıdır. Bayramlar, sadece özel günler değildir. Bayramlar, nasıl bir toplum olmak istediğimizi hatırladığımız, insani değerlerle yeniden bağ kurduğumuz eşsiz anlardır. Geçmişin yüküyle değil, geleceğe dair umutla bakmak için bu bayramda da bir adım atalım. Bir el uzatalım, bir tebessümle içimizi açalım. Zorlukları birlikte aşmanın, sevinçleri çoğaltmanın yollarını arayalım. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte, Bodrum'un dört bir yanında görev başında, bu güzel kentte geçireceğimiz bayramın misafirlerimiz ve hemşehrilerimiz için huzurlu, güvenli ve keyifli olması için çalışıyoruz. Bodrum bu bayramda da misafirperverliğin, hoşgörünün ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sergileyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın ve ülkemizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın, barışa, kardeşliğe, adalete ve berekete vesile olmasını diliyorum. Unutmayalım, bir kurbanla değil, her gün biraz daha insanlıkla yaklaşalım hayata. Mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı. - MUĞLA