Başkan Mandalinci: "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz"
Başkan Mandalinci: "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz"

Başkan Mandalinci: "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz"
22.01.2026 16:29  Güncelleme: 16:33
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mazı ve Yeniköy mahallelerinde gerçekleştirilen saha ziyaretleriyle vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözüm sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Altyapı ve çevre düzenlemeleri ile ilgili incelemelerde bulunan başkan, mahalle sakinlerinin önerilerini de dikkate alıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kent genelinde sürdürdüğü saha ziyaretlerine Mazı ve Yeniköy (Karaova) mahalleleriyle devam etti.

Mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ederek çözüm sürecini hızlandırmak amacıyla saha programlarına devam eden Başkan Mandalinci, Mazı ve Yeniköy mahallelerinde incelemelerde bulundu. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Mazıköy Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar, Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çengel, MUSKİ yetkilileri ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı saha programında vatandaşlar tek tek dinlendi.

Alt yapıdan çevre düzenlemelerine kadar pek çok başlığı içeren ziyaret programının ilk durağı, Yukarı Mazı'da yapımı süren Muhtarlık Binası oldu. Daha sonra Yukarı Mazı Pazar Alanı ziyaret edilerek mevcut durum yerinde değerlendirildi. Armutçuk Mevkii ve Aşağı Mazı'daki saha incelemelerinin ardından Başkan Mandalinci, Yeniköy Mahallesi'nde yapılması planlanan halı saha ve sosyal tesis için uygun alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyaretler sırasında mahalle sakinlerinin talepler ve önerileri de dinlendi, gerekli takip işlemleri için ilgili birimlere talimat verildi.

"Sahada olmaya devam edeceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gerçekleştirilen saha çalışmaları ile ilgili, "Kentimizin her noktasında saha ziyaretlerimize devam ediyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde bölgemizin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili şekilde karşılık verecek planlamaları yapıyoruz. Mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek ihtiyaçlara hızlı çözümler üretmek için sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Mandalinci: 'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Mandalinci: "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz" - Son Dakika
