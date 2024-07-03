Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde denetimlerde bulundu - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde denetimlerde bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde denetimlerde bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde saha ziyaretleri gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinledi. Su sorunuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Mandalinci, önümüzdeki yaza su sorunu yaşanmayacağını söyledi.

03.07.2024 16:07  Güncelleme: 16:09
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde denetim ve incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşları dinleyerek talep, öneri ve şikayetleri dinledi.

Gelen talep, öneri ve şikayetleri yerinde incelemek için Bodrum'un farklı mahallelerine ziyaretlerini sürdüren Başkan Mandalinci, Türkbükü ve Gölköy mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlar, özellikle halk plajlarına konulan şezlonglardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Su kesintileri ile ilgili şikayetlerin de konuşulduğu ziyarette Başkan Mandalinci, konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Mandalinci, gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibinin yapılması için de ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

"Önümüzdeki yaza su sorunu yaşamayacağız"

Vatandaşların su ile ilgili taleplerini dinleyen Başkan Tamer Mandalinci, şu açıklamalarda bulundu:

"Seçim dönemindeki beyanlarımda da su ile ilgili çözümün en az bir yıl alacağını belirttim. Bir boru kazıp boru değiştirmeden, yeni su kaynağı oluşturup içme su arıtma tesisi kurmadan, ek kaynakları iyi duruma getirmeden suyu çözmek mümkün değil. Eylül ayında 23 km hat değişimi yapacağız. En çok patlayan bölgelerin hemen ivedilikle boru değişimini yapacağız. Milas Ekinanbarı'nda içme suyu arıtma tesisi kuruyoruz, projeler çalışılıyor. Ama bu iş hemen olmuyor maalesef. Şu an proje yürütülüyor, çalışılıyor. Eylülde hemen temellerini atacağız, önümüzdeki yaza su sorunu yaşamayacağız"

Başkan Mandalinci'ye ziyaretlerinde Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, bölge meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde denetimlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde denetimlerde bulundu - Son Dakika
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