Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı

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Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölge genelinde bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, çevre temizliği ve tarihi yapıların korunması konusunda çalışmalar yürütüyor. Bölge halkına daha iyi hizmet sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştiren ekipler, çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına yönelik hizmetler de sunuyor. Bodrum'un eşsiz koylarında çevre temizliği çalışmalarını sürdüren Temiz Deniz Teknesi, Çelebi Adası, Adaboğazı, Haremtan, Kızılyarlar, Karaada, Tavşan Burnu, Kızıl Burun, Pabuç, Orak Adası ve Kissebükü gibi bölgelerde demirleyen charter teknelerine ücretsiz katı atık toplama hizmeti sunuyor. Uygulama ile denizlerin temiz kalması ve çevrenin korunması hedefleniyor.

Belediye ekipleri çevre adalarda da temizlik çalışmaları yürütüyor. Çelebi Adası'nda gerçekleştirilen bakım çalışmaları kapsamında, adadaki ılgın ağaçları budanarak temizlikleri yapıldı. Ayrıca badana işlemlerini de tamamlayan ekipler, adanın doğal güzellikleri koruyarak ziyaretçilerin daha temiz bir ortamda vakit geçirmesini sağlıyor.

Bodrum genelinde çeşitli noktalarda bayrak değişim çalışmaları da tamamlandı. Ekipler, yıpranan bayrakları yenileyerek kentin simgelerini yeniledi.

Mezarlık alanının düzenli ve temiz tutulmasını sağlamak amacıyla ekipler, Gümüşlük Mezarlığı'nda bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Bodrum'un tarihi mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle Sarnıçlar ve Kökçü Dede Türbesi'nde de bakım çalışmaları yapıldı. - MUĞLA