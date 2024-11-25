Bodrum Belediyesi Çocuk Atölyeleri Umurça Parkı'nda Başladı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Çocuk Atölyeleri Umurça Parkı'nda Başladı

Bodrum Belediyesi Çocuk Atölyeleri Umurça Parkı\'nda Başladı

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Atölyeleri, Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde başladı. Etkinlikler, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

25.11.2024 12:46  Güncelleme: 12:50
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Bodrum Belediyesi Çocuk Atölyeleri, Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından eğitimde fırsat eşitliği kapsamında çocukların kaliteli zaman geçirmeleri için Çocuk Atölyeleri düzenleniyor. Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde başlayan atölyelerin ilkine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Gökçakır, belediye eğitmenleri ve 5-6 yaş arası çocuklar katıldı.

Kukla gösterisi ile başlayan atölyeler, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle devam etti. Katılımcı çocuklar; drama, sosyal beceri oyunları, motor becerilerini geliştirmek üzere kraft ve katlama etkinlikleriyle keyifli bir öğrenme deneyimi yaşarken sosyal becerilerini pekiştirme fırsatı buldu.

Etkinliklerin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Gökçakır tarafından çocuklara başarı sertifikaları teslim edildi.

Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, geleceğin teminatı olan çocukların hayatına dokunacak adımlar atmanın önemine değindiği açıklamasında Çocuk Atölyeleri ile ilgili şunları söyledi:

"Yerel yönetimler olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatına dokunacak adımlar atıyor; onları eşit, özgür ve güzel bir geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Eğitim alanında yapacağımız çalışmalarla eğitimde fırsat eşitliğini sürdürmek istiyoruz. Bodrum Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine ışık tutacak projelerle halkımıza hizmet etmek gayesindeyiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Çocuk Atölyeleri Umurça Parkı'nda Başladı - Son Dakika

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