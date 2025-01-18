Bodrum Belediyesi Görüntü Kirliliğine Son Vermek İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Görüntü Kirliliğine Son Vermek İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri temizliyor. Çalışmalar kapsamında duvarlar beyaz, panolar ise mavi renge boyanıyor.

18.01.2025 15:51  Güncelleme: 15:56
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Belediye, görüntü kirliliği oluşturan yazıları temizliyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri belediye ekiplerince temizleniyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri ile ilgili temizlik çalışması yapıyor. Bilinçsizce yazılan yazılar ve çizimler boyanarak duvarların temiz bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Bodrum'un sembolik renklerinin kullanıldığı çalışmada duvarlar beyaza, panolar ise maviye boyanıyor.

Vatandaşlar, mahalle ve sokaklarda görüntü kirliliğine yol açan duvar yazıları ve çizimleri ile ilgili olarak 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezinden veya WhatsApp hattından bilgi verebilecek, görüntü kirliliğine sebep olan şahısları fotoğraf veya videolarla destekleyerek ihbarda bulunabilecek.

Ekipler parklar, yol kenarları ve ara sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olan yazıların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Bodrum Belediyesi Görüntü Kirliliğine Son Vermek İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Görüntü Kirliliğine Son Vermek İçin Temizlik Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika

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