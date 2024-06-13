Bodrum Belediyesi Halk Plajlarına Şezlong Koymaya Başladı

Yerel

Bodrum Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine halk plajlarına yeniden şezlong koymaya başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlayan çalışmalar kapsamında vatandaşların rahat ve konforlu bir tatil geçirmesi için halk plajlarına şezlonglar yerleştiriliyor. Şu ana kadar Turgutreis Günbatımı, Giritli Teyze, Kabakum Plajı Akyarlar, Kemer, Gümüşlük, Gerenkuyu, Çukurbük, Mazı, Gümbet, Kumbahçe, Yelken Kulüp ve Bitez'de bulunan halk plajlarına toplam bin 530 şezlong yerleştirildi.

Destek Hizmetler Müdürlüğü Plajlar Birimi tarafından 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde diğer halk plajlarına da belirlenen sayılarda şezlongların yerleştirileceği açıklandı. Belediye AŞ tarafından işletilen bazı işletmeler dışında şezlonglar, tüm halk plajlarında ücretsiz olacak. - MUĞLA