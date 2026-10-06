Bodrum Belediyesi, Mumcular, Gölbaşı ve Gümüşlük\'te asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Bodrum Belediyesi, üstyapı hizmetleri kapsamında Mumcular, Gölbaşı ve Gümüşlük'te ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayının ilk haftasında Karaova Mahallesi Yaşar Yılmaz Caddesi ve bağlı sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. 5 Ekim Pazartesi günü ise ekipler, Mumcular Mahallesi Alparslan Caddesinde başladıkları sıcak asfalt kaplama çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca Alparslan Caddesinde yağmur suyu drenaj hattı imalatı da sürerken çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Ekipler, ayrıca bugün Gölbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başladı.

Gümüşlük Mahallesi'nde ise Karakaya Kavşağı'ndan başlayarak Kadıhan Market ve Mezarlık güzergahı üzerinden Jandarma Kavşağı'na kadar uzanan hatta asfalt öncesi trimer kazısı gerçekleştiriliyor. Trimer çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergahta sıcak asfalt kaplama çalışmasına geçilecek. Gümüşlük'te trimer ve asfaltlama çalışmalarının yaklaşık iki hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki üstyapı çalışmaları, belirlenen plan doğrultusunda devam edecek.