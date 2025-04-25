Bodrum Belediyesi'nden 250 Bin Ata Tohumu Fidesi Dağıtımı

Bodrum Belediyesi tarafından ata tohumlardan üretilen 250 bin fide 1 saatte biti

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin Bahçeyaka Mahallesindeki Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezindeki seralarında ata tohumlarından üretimi yapılan 250 bin adet fide, Bodrumlu çiftçilere dağıtımı yapıldı. Bodrumlu vatandaşlar ata tohumu fidelere büyük ilgi gösterdi.

Bodrum Belediyesi, üretici dostu politikaları doğrultusunda tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Her yıl düzenli olarak üretimi gerçekleştirilen ve ata tohumu fide hibe programında bu yıl, üreticilere 6 değişik sebzeden üretilen 250 bin yazlık sebze fidesi ücretsiz dağıtıldı.

Fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin yaptıkları başvuru sonrası ata tohumundan üretilen ve ücretsiz olarak dağıtımı yapılan gideler arasında beş farklı biber (kapya, çarliston, dolmalık biber, yeşil sivri biber ve acı kıl biber), iki patlıcan, dört domates çeşidi ile acur, kavun, karpuz ve salatalık fideleri yer alıyor.

Yazlık sebze fidesinden yararlanmak isteyen üreticilerin Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne yaptıkları başvurularında çiftçilerin ikamet adreslerinin ve üretim alanlarının Bodrum ilçe sınırları içerisinde bulunması ve üretici olduklarını belgelemeleri (ÇKS, Ziraat Odası Çiftçi Belgesi, TARKO Üyeliği, Sulama Birliği Üyeliği vb.) şartı aranıyor.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sağlıklı besine ulaşmada en önemli faktörün ata tohumlarından üretilen sebzeler olduğunu, Bodrum'un bir turizm kenti olmasının yanında aynı zamanda sebze ve narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu açıkladı. Yerel çiftçilere desteklerinin her yıl artarak devam edeceğini açıklayan Başkan Mandalinci, "Bodrum Belediyesi sadece bugünü değil, yarını da düşünen, toprağını seven, üretimi önceleyen bir anlayışla çalışıyor ve sağlıklı gıdaya ulaşım noktasında çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tarım, bir kentin kendini kendine yetebilmesi, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi, doğayla barışık bir üretimin devam ettirebilmesi için vazgeçilmezimizdir. Ancak hepimiz biliyoruz ki tarımın geleceği, üreticimizin ayakta kalmasına, emeğinin karşılığını almasına, üretimin teşvik edilmesine bağlıdır. Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, üreticimizi asla yalnız bırakmıyor, üretimi desteklemeyi bir görev değil, sosyal sorumluluk olarak, belediyecilik ilkesi olarak görüyoruz. Geçen sene 140 bin olan fide sayımızı özverili çalışmaların sonucunda bu sene 250 bin fideye çıkardılar. Bizlere emanet edilen Atatürk tohumlarından ürettiğimiz kendi fidelerimizi üreticiyle buluşturuyoruz. Daha sonra onlardan elde edecekleri tohumları yine tohum bankamızda muhafaza ediyoruz ve böylelikle sürdürülebilir bir geleceği, sürdürülebilir bir tarımı ve sürdürülebilir bir üretimi amaçlıyoruz. Belediyemiz seralarında yaptığımız iyileştirmeler sonucunda arttırdığımız bu kapasite inşallah seneye 300-350 bin kapasitesine çıkacak. Ben inanıyorum ki arkadaşlarımız özverili çalışmaları inovasyonla, teknolojiyle birleşecek ve üreticilerimize vermiş olduğumuz desteği kat ve kat arttırarak devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezindeki seralarında ata tohumlarından 250 bin adet üretimi yapılan 4 çeşit domates, 5 çeşit biber, 2 çeşit patlıcan, acur, kavun, karpuz ve salatalık Bodrumlu çiftçilere dağıtımı yapıldı. 250 bin ata tohumundan üretilen sebze fideleri bir saat içinde Bodrumlu çiftçi ve üreticilere dağıtımı yapıldı.