Bodrum Belediyesi'nden Halk Süt Projesi ile Süt Dağıtımı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Halk Süt Projesi ile Süt Dağıtımı

Bodrum Belediyesi\'nden Halk Süt Projesi ile Süt Dağıtımı

Bodrum Belediyesi, ihtiyaç sahibi 2-5 yaş arasındaki çocuklar için 'Halk Süt Projesi' kapsamında 32 bin litreden fazla süt dağıttı. Dağıtımlar düzenli olarak devam edecek.

10.10.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
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MUĞLA(İHA) Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Halk Süt Projesi kapsamında süt dağıtımı devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bodrum Halk Süt Projesi kapsamında ilçe genelinde dağıtımlar sürüyor. İhtiyaç sahibi 2-5 yaş arası çocukların süt ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan dağıtımlarda Mart ayından bu yana 2 bin 686 haneye 32 bin litrenin üzerinde süt verildi. Belirli bir plan dahilinde gerçekleştirilen dağıtımda bir haneye 1 koli (12 Litre) UHT süt bedelsiz olarak veriliyor. Bodrum Halk Süt Projesi kapsamında süt temin etmek isteyen vatandaşlar, bağlı bulunduğu muhtarlıklara başvurabilir.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, proje kapsamında yapılan dağıtımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum'da yaşayan çocuklarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belirli periyodlarla gerçekleştirdiğimiz dağıtımlar tüm mahallerimizde devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'nden Halk Süt Projesi ile Süt Dağıtımı - Son Dakika

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