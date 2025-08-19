Bodrum Belediyesi\'nden Kadınlara ve Dezavantajlı Bireylere Destek

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı bireylere destek olmak, toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla sahaya indi.

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında vatandaşları ücretsiz psikolojik, sosyal ve hukuki danışmanlık ile sağlıklı beslenme desteği konusunda bilgilendirdi. Saha çalışmalarının ilk durağı Bodrum Kapalı Pazar Yeri oldu. Ardından Müskebi, Bitez ve Mumcular pazarları ile Bodrum Belediye A.Ş. Mahfel Kafe, Turgutreis Amiral Kafe ve Torba Kafe önünde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, sadece müdürlük hizmetlerini tanıtmakla kalmadı; başvuru süreçleri hakkında da bilgi vererek kadınların destek mekanizmalarına eşit ve kolay erişimini sağladı.

Müskebi'deki stant çalışmasına, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Turgutreis Amiral Kafede kurulan stantta ise Türkçe ve Bodrum'u ziyaret eden yabancı konuklar ile ilçede yaşayan yabancı uyruklu kent sakinleri için hazırlanan İngilizce broşürler dağıtıldı.

Saha çalışmaları, belirlenen plan doğrultusunda semt pazarları, belediye kafeleri, meydanlar ve limanlarda devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı bireyler için yapılan her çalışmayı, geleceğe güvenle bakan bir toplum inşa etmenin temel adımlarından biri olarak gördüklerini vurguladı. Başkan Mandalinci, "Bizler için en değerli güç, kadınların ve ailelerin dayanışmasıdır. Yarınlara güvenle bakmamızı sağlayan da bu birlikteliktir. Bodrum'da mutlu, huzurlu ve güvenli bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Kadınların kendilerini özgürce ifade edebildiği, destek alabildiği ve geleceğini güvenle kurabildiği bir kent için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetler hakkında bilgi almak iletmek isteyen herkesi stantlarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın Danışma Merkezi ve yeni projeler

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Kadın Danışma Merkezi'nde ücretsiz hukuki danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek hizmetleri de sunuyor.

Maddi yönden güçlenmek isteyen, iş arayan kadınlar ve gençler için Bodrum CV iş birliğiyle iş bulma desteği sağlanıyor. Ayrıca, müdürlük bünyesinde faaliyetlerine başlayan Bodrum Belediyesi Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi, kadınların kendilerini geliştirmelerine ve mesleki beceriler kazanmalarına katkı sunmaya devam ediyor. Eylül ayında Bodrum Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilecek projede, kadınlara yönelik çeşitli kurslar ve eğitim programları planlanıyor. - MUĞLA