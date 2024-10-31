Bodrum Belediyesi'nden Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimi

Bodrum Belediyesi, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı' eğitimlerini sürdürüyor. Otelciler derneği ile iş birliği içinde gerçekleştirilen eğitimlerde, şiddetin tanımı, cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddet konuları ele alınıyor.

31.10.2024 22:45
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Belediyenin şiddeti önleme farkındalık çalışmaları sürüyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı" eğitimleri, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında Bodrum Otelciler Derneği iş birliği ile devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri tarafından ücretsiz düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı" eğitimleri son olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Eğitime, beş farklı otelden turizmci ve otel personelleri katıldı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli sosyolog Ayşegül Bezirgan ile sosyolog Cansu Koçer Sevindi tarafından sunum eşliğinde verilen eğitim çalışmasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet olgusu üzerine vurgu yapılarak toplumda kadın- erkek rolleri, toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet, şiddetin tanımı ve şiddet döngüsü, dört farklı şiddet türü; fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet ana başlıkları altında eğitimler veriliyor. 6284 sayılı kanun ve kadın hakları hususunda bilgilendirme yapılıyor. Eğitimin son kısmında ise farkındalık oluşturan interaktif oyun ile katılımcılardan her biri, rastgele kağıt seçip okudukları dezavantajı bir role bürünerek, oyunun sonunda ise eşitsizliğin neden olabileceği olumsuz durumu hayali de olsa deneyimleyip empati geliştirebiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'nden Şiddetle Mücadelede Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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