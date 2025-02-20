Bodrum Belediyesi'nden Zeytinlik Alanıyla İlgili Açıklama

Yerel

Esma Turan

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından "Zeytinlik alanın imara açıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ilgili parselin imar planının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Ocak 2024 tarihinde onaylanmış olduğu belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde zeytinlik olarak kayıtlı 102 dönümlük arazinin belediye tarafından imara açıldığı iddia edilmişti. Bodrum Belediye tarafından iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde 'Zeytinlik alanın imara açılması' başlıklarıyla yazılı ve görsel basında yer alan haberlere istinaden kamuoyu bilgilendirmesi yapma gereği duyulmuştur. Haberlere konu parsele ilişkin plan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılarak 29.01.2024 tarihinde bakanlıkça onaylanmıştır. Yapılan bu plana karşı belediyemiz tarafından yürütmenin durdurulması istemli olarak İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştır. Söz konusu davada, belediyemizin yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiş, bu karara karşı yapmış olduğumuz itiraz da bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Tüm bunlarla birlikte ve aynı zamanda, planın yürürlüğü ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan resmi görüş de talep edilmiştir.

"Bodrum Belediyesi hiçbir şekilde kişiye özel bir imtiyaz sağlamamıştır"

Sonuç olarak plana karşı açmış olduğumuz davalarda yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildiğinden Anayasamızın 138. Maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca mahkeme kararlarına uyulması zorunlu olduğundan imar durum belgesi düzenlenmiştir. Bu süreçte, Bodrum Belediyesi hiçbir şekilde kişiye özel bir imtiyaz sağlamamış, tüm işlemleri yasal çerçevede gerçekleştirmiştir.

"Onaylı imar planı mevcuttur"

Yazılı ve görsel basında belediyemizi haksız ve mesnetsiz şekilde itham eden haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlerde, imar planının olmadığı bir dönemde işlem yapıldığı öne sürülmüşse de gerek belediyemizce açılan davada verilen yürütmeyi durdurma talebimize ilişkin ret kararı gerekse resmi bakanlık görüşü ile sabit olduğu üzere onaylı imar planı mevcuttur. Mahkemece yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş olmasına rağmen, tam aksi şekilde bir durum mevcutmuş gibi haber yapılması ise hukuka ve gazetecilik ilkelerine aykırıdır. Bodrum Belediyesi olarak tüm işlemlerimizi hukuka uygun, şeffaf ve kamu yararını gözeterek yürüttüğümüzü bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız."