Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Yüzlerine Kavuştu - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Yüzlerine Kavuştu

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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, geniş kapsamlı oyuncu seçmesi düzenleyerek sahnelere yeni yetenekler kazandırdı. Seçmeler sonucunda on beş oyuncu tiyatro ailesine katıldı ve yeni sezon için hazırlıklara başlandı.

22.08.2024 11:50  Güncelleme: 11:54
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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni yüzlerine kavuştu

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, sahnelere yeni yetenekler kazandırmak amacıyla geniş kapsamlı oyuncu seçmesi düzenledi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncu seçmeleri, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni-Yazar Yönetmen ve Oyuncu Metin Zakoğlu, Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçısı- Oyuncu Serap Aksoy, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Serkan Üstüner ve Bodrum Kent Orkestrası Orkestra Şefi Adil Sevencan'ın jüri üyeliğinde gerçekleşti.

Tarihi, kültürü ve doğasıyla Türkiye'de ve dünyada önemli bir yeri olan Bodrum'un eşsiz atmosferinde, profesyonel bir tiyatro ortamında yeteneklerini sergileyen oyuncu adayları, tiyatroya olan tutkularını ve becerilerini sahnelere taşıdı. Oyuncu adayları tarafından sergilenen sahne performansları, monologlar ve doğaçlama çalışmaları, jüri üyeleri tarafından dikkat ve özenle takip edildi.

19 ve 20 Ağustos tarihlerinde Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde yapılan oyuncu seçmeleri, konservatuvar oyunculuk mezunu her yaştan oyuncuya kapılarını açtı. Adil ve şeffaf bir yaklaşımla yapılan seçmelerde tiyatro sanatına gönül veren yeni yüzler, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları ailesine katıldı.

Seçmeler sonucu on asil, beş yedek olmak üzere toplam on beş oyuncu, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrolarında yer almaya hak kazandı. Oyunculuk seçme sınavını kazanan oyuncular; Cansu Tekoluk Çağatay, Gül Yalçınkaya, Manolya Elmasri, Ayşegül Karademir, Kemal Sülo, Evren Canbulat, Ahmet Umut Doğan, M. Çayan Karataş, Serkan Atar ve Mehmet Talha Karabaş olurken Sıla Çelik, Öyküm Ayal, Özlem Dila Hür, Furkan Serdar ve Berker Mehmet Korkmaz ise yedek kadroda yer aldı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları ailesinin birer parçası olma hedefiyle birbirinden yetenekli oyuncuların katıldığı seçmeler, tiyatro dünyasına yeni isimler kazandırmakla kalmayıp Bodrum'da sahne sanatlarına olan ilginin ne kadar güçlü olduğunu da gösterdi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları 2024-2025 sezonunda birbirinden farklı dört oyunuyla dönüşümlü olarak haftanın dört akşamı Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi ve Herodot Kültür Merkezinde seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun repertuarının açıklanması ve bilet satışları 27 Ağustos Salı günü yapılacak olup ilk perde 1 Ekim haftasında açılacak.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Yüzlerine Kavuştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Yeni Yüzlerine Kavuştu - Son Dakika

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