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Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı - Son Dakika

Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı

02.02.2022 20:13

Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı Belediye nikah salonuna akın ettiler Bodrum Belediyesi Nikah Salonu'nda 02.02.2022 tarihinde nikah yoğunluğu yaşandı.

Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı

Belediye nikah salonuna akın ettiler

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Nikah Salonu'nda 02.02.2022 tarihinde nikah yoğunluğu yaşandı. Salonda 10 nikah kıyıldı.

Evlilik tarihlerinin özel bir günde olmasını isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde nikah salonlarına akın etti. Bodrum Belediyesi Nikah Salonu'nda bu kapsamda yoğunluk yaşandı. Bu özel tarihte nikah kıyabilmenin şansını ve mutluluğunu yaşayan çiftler, unutulmaz anlar yaşarken sevenleri de mutlu güne eşlik etti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, çiftlere mutluluk dileyerek nikah kıydı.

Bu özel günde dünya evine giren çiftlerden Ahmet Aksoy, "Güzel bir tarih özellikle seçtik, özel bir gün olsun istedik. Ömrümüzün sonuna kadar bu özel tarihte bir yola başladık" derken Buse Aksoy ise "Bizim için özel bir tarih, çok mutluyuz ve çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı
Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı
Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı
Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı
Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı
Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı
Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı

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Evlilik, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 02.02.2022 çılgınlığı - Son Dakika
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