Bodrum'da 150 Milyon Dolar Değerinde Süper Yat - Son Dakika
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Bodrum'da 150 Milyon Dolar Değerinde Süper Yat

Bodrum\'da 150 Milyon Dolar Değerinde Süper Yat
28.06.2026 18:41
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Golden Odyssey, Bodrum açıklarına demirleyerek ilgi odağı oldu. 124 metre uzunluğunda lüks bir yat.

Dünyanın en büyük süper yatları arasında yer alan yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki "Golden Odyssey", Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarına demirledi. Devasa boyutu ve lüks donanımıyla dikkat çeken yat, Bodrum koylarında ilgi odağı oldu.

Bermuda bayraklı 124 metre uzunluğundaki "Golden Odyssey", 2015 yılında Almanya'nın Bremen kentindeki Lürssen tersanesinde üretildi. Çelik gövde ve alüminyum üstyapıya sahip süper yat, sunduğu imkanlarla deniz üzerindeki lüks yaşamın en dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor. Dünyanın en büyük yatları sıralamasında 38'inci sırada yer aldığı belirtilen süper yatta yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club alanı, asansör, spor salonu, sağlık merkezi, güzellik salonu, SPA ve sauna gibi birçok özel alan bulunuyor. Yıllık işletme gideri yaklaşık 15 milyon dolar olan yatın 36 misafir ve 76 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

Bir dönem Suudi Arabistan'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Khalid Bin Sultan'a ait olan süper yatın daha sonra satışa çıkarıldığı, yeni sahibinin ise Britanya Virjin Adaları merkezli East Thrive Peace Limited şirketi olduğu belirtildi. Bodrum'un simge noktalarından Karaada açıklarında demirleyen süper yatın bölgede bir süre kalacağı öğrenilirken, yatta kimlerin bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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