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Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı - Son Dakika

Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı

03.12.2021 21:52

Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandıMUĞLA 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı

MUĞLA 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu içerisindeki Mehmet Efe Spor Salonu'ndaki etkinliğe çok sayıda öğrenci ve ailesi katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından özel eğitim öğretmeni Tuba Tanrıverdi, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Daha sonra kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, şunları dile getirdi:

"Bugünü doğru okumak, doğru anlamak lazım. Bu, esasında bir eğlence programı değildir, farkındalık programıdır. Bizim aramızda olan, bizimle beraber yaşayan, bizim için ayrı ayrı birer değer olan kardeşlerimiz için, vatandaşlarımız için yapılması gereken ne varsa, toplumda onların hayatını kolaylaştıracak, onların yaşamını zorluklardan arındıracak hangi çalışmalar yapılması gerekiyorsa bunun için düzenlenecek bir farkındalık günüdür. Elbette birbirinden farklı insanlar olabilir, farklı özellikler taşıyabilirler ama temele baktığımız zaman tüm insanlar eşittir. Hatta yetenek anlamında özel eğitim gereksinimi duyan insanların geçmişte ne kadar başarılı olduğunu hep birlikte gördük."

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade edere şu sözlere yer verdi:

"Bunu çok iyi anlamak lazım, bu farkındalığı çok iyi gözlemlemek lazım, kalben hissetmek lazım. Engelli bireylerin sosyal hayatta yaşadıkları sorunları hissetmek lazım. Onların yaşantılarını kolaylaştırmak için neler yapabileceğimizi gözden geçirmek lazım. Aslında bugün bizim onlar için ne yapabileceğimizi hatırlatan bir gün, bir farkındalık günü. Bu farkındalık gününü sadece bir güne sığdırmayıp her gün aklımızda olması gerekiyor. Aslında engel olarak gördüğümüz şey bizim kafamızda. Zaten o yüzden empati diyorum. Biz kafamızda engeli koydukça bizim o kişiye ulaşmamıza, onun bize ulaşmasına engel oluyoruz. Toplumda engelli veya engelsiz fark etmez bir bütün olarak beraber yaşıyoruz. Aynı oksijeni beraber soluyoruz. Bu caddelerde sokaklarda beraber yürüyoruz. Dolayısıyla herkesin, adil, eşit bir şekilde sağlıklı bir kentte yaşama hakkı var. Bu hak herkesin hakkı."

Konuşmaların ardından öğrenciler dans gösterilerini sundu.

Halk Eğitim Merkezi Özel Çocuklar Kursu öğrencilerinin Sevdim Bir Genç Kadını şarkısı ile Barış Manço'nun Anlıyorsun Değil mi şarkısı eşliğindeki dans gösterisi ve aynı kurstan Murat Taşçı'nın piyano dinletisi ile devam eden programda Merve İşbilir, Nazlı Karakoyun ve Beray Deniz Tanrıverdi şiir okudu.

Renkli görüntülere sahne olan program, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin koro çalışması ile sona erdi. Öğrencilerin performansı yoğun alkış aldı.

Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı
Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı
Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı
Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla renkli görüntüler yaşandı - Son Dakika
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