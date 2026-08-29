Bodrum’da 58 yıllık CHP’li İbrahim Turan YENİ Parti’ye katıldı - Son Dakika
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Bodrum’da 58 yıllık CHP’li İbrahim Turan YENİ Parti’ye katıldı

Bodrum’da 58 yıllık CHP’li İbrahim Turan YENİ Parti’ye katıldı
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Bodrum'da 58 yıldır CHP'de çeşitli görevler üstlenen İbrahim Turan, partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Turan, "Çok düşündüm. Ağlamamak için kendimi zor tuttum" dedi. YENİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Tuna Işın, yoğun üyelik hareketliliği yaşandığını söyledi.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Bodrum'da 58 yıldır CHP'de çeşitli görevler üstlenen İbrahim Turan, partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Turan, kararını verirken duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Çok düşündüm. Ağlamamak için kendimi zor tuttum" dedi.

YENİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Tuna Işın, 58 yıllık CHP üyesi ve geçmiş dönem ilçe yöneticilerinden İbrahim Turan'ı, üyelik işlemlerini tamamlamak üzere esnaflık yaptığı iş yerinde ziyaret etti. Turan, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

Turan'ın 1968 yılında CHP'ye katıldığını belirten Işın, Turan'ın yıllarca parti yönetiminde, ilçe başkanlığında ve belediye meclis üyeliğinde görev yaptığını ifade etti. Işın, Turan'ın Bodrum'da CHP'nin örgütlenmesine katkı sunan isimlerden biri olduğunu söyledi.

İbrahim Turan ise 58 yıllık CHP üyeliğinin ardından partisinden ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını belirterek, "1968'den bu yana 58 senedir partimin neferiyim, askeriyim. İlçe yönetiminde bulunduk, ilçe başkanlığı yaptık, belediye meclis üyeliği de yaptık. Ama biz doğruluktan hiç ayrılmadık. Barajın altında da kaldık. Ama partiyi terk etmedik" dedi.

Turan, CHP'de yaşanan değişimden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "58 senelik partili olarak çok düşündüm. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çünkü Mustafa Kemal'in askerleriyiz biz. Bir adamın kurbanı oldu bu parti. Koltuk sevdalısı bu insanın arkasından, bizim koltuk sevdalı üyelerimiz de gidiyor. Ama bunlar sosyal demokrat değil" ifadelerini kullandı.

Turan, istifasını verdiğini ve YENİ Parti üyeliğinin tamamlandığını belirterek, "Çok sevinçliyim" dedi.

"BİNALARI TERK ETTİK, TABELALARI BIRAKTIK"

YENİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı Tuna Işın, Bodrum'da geçmiş dönem ilçe başkanları ve parti yöneticileri de dahil olmak üzere yoğun bir üyelik hareketliliği yaşandığını belirtti. Işın, "Biz binaları terk ettik, tabelaları bıraktık ama oradaki bütün ruhla beraber yeni partiye geldik. Yeni partideyiz, yeni bir yol yürüyoruz" dedi.

Işın, YENİ Parti'nin sokak, pazar, ev ve iş yerlerinde vatandaşlarla temas halinde olacağını belirterek, ekonomik sorunlara dikkatİ çekti. Ülkede emekli, emekçi, öğrenci ve işverenlerin sorun yaşadığını savunan Işın, YENİ Parti'nin iktidara gelmesi halinde uygulayacağı politikaları vatandaşlara anlatacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum’da 58 yıllık CHP’li İbrahim Turan YENİ Parti’ye katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum’da 58 yıllık CHP’li İbrahim Turan YENİ Parti’ye katıldı - Son Dakika
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