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Bodrum'da arızalanan hatlara müdahale sürüyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi ekipleri, Bodrum'da yaşanan hat arızalarına müdahale etmeye devam ediyor. Bodrumlu vatandaşların susuz kalmasını engellemek için yoğun mesai harcayan ekipler, günün 24 saatinde hat arızaları için teyakkuz halinde bekliyor.

10 günde 7 ana hat arızası yaşandı

Arızalı olarak yapıldığı tespit edilen ve MUSKİ tarafından devralınmayan Bodrum ana isale hattı patlamaya devam ediyor. Özellikle 9 günlük Bayram tatilinde artan yoğun kullanım nedeniyle hatlarda arızalar yaşanırken son 10 günde 7 patlak meydana geldi. Turgutreis, Akyarlar, Bağla, Gümbet, Yahşi ve Gölköy Mahallerinde meydana gelen arızalara MUSKİ ekipleri tarafından anında müdahale edilerek tamirat işlemleri yapıldı.

MUSKİ, arızalı hatların 15 bin metrelik kısmını yeniledi

MUSKİ Genel Müdürlüğü Bodrum'da yaşanan arızalara müdahale ederken bir yandan da hatların yenileme işlemlerini de sürdürüyor. Ekipler kazı yaptıkları bölgelerdeki hatların kullanılamaz halde olan yerlerini tamamen yeniliyor. Ayrım hatları ve ana içme suyu hatlarında çalışma yapan ekipler bu kapsamda Yarımada'da arızalı hatların yaklaşık 15 bin metrelik kısmını yeniledi.