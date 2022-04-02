Bodrum'da bahar temizliği Müsgebi'den başladı - Son Dakika
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Bodrum'da bahar temizliği Müsgebi'den başladı

02.04.2022 15:37

Bodrum'da bahar temizliği Müsgebi'den başladı Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı ve Nisan ayı boyunca sürecek olan "Bodrum Bahar Temizliği" projesi Müsgebi Mahallesi'nden başladı.

Bodrum'da bahar temizliği Müsgebi'den başladı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı ve Nisan ayı boyunca sürecek olan "Bodrum Bahar Temizliği" projesi Müsgebi Mahallesi'nden başladı.

"Kamu Kurumları Temizlik Günü" temasıyla Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önünden başlayan etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da katıldı. Eş zamanlı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum İlçe Vergi Dairesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gümbet Karakolu ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ofislerinde de temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Bodrum genelinde koylar, yürüyüş yolları, sahiller, parklar, kamu binaları, deniz dibi, ören yerleri ve mavi bayraklı plajlarda nisan ayı boyunca çeşitli temizlik ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecek. Projenin ilk gününde gerçekleştirilen etkinliğe katılım yüksekti. Yaklaşık 140 öğrenci, temizlik işleri ekipleriyle birlikte özverili bir çalışma gerçekleştirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras projeye katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, "Nisan ayını bahar temizliği ayı olarak belirledik. Okullarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla görüşüldü ve Bodrum'un birçok yerinde ay boyunca temizlik etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bu bir farkındalık çalışması. Bodrum'u temiz tutmamız lazım. Sadece belediyenin personeli ya da araç gereciyle, Bodrum'u temiz tutmamız çok zor. Halkımızın da bu işe katılması gerekiyor. Hep birlikte bu temizliği sağlayabiliriz. Bu kampanya sadece temizlik değil, bir bahar şenliği havasında olsun. Herkes evinin boyasını badanasını yapsın, sokağını temizlesin, çiçeklerini diksin, ağaçlarını budasın. Tekrar katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kamu çalışanları, özel sektörde çalışanlar, devlet ve özel bankalar, çocuklar, eğitimciler, denizciler, çevre aktivistleri, otelciler ve esnaflar gibi farklı meslek ve yaş grubundaki insanlar bir araya getirilerek gerçekleştirilecek Bodrum Bahar Temizliği'nin geleneksel hale getirilerek her yıl yapılması planlanıyor.

Bodrum'da bahar temizliği Müsgebi'den başladı
Bodrum'da bahar temizliği Müsgebi'den başladı
Bodrum'da bahar temizliği Müsgebi'den başladı

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Ahmet Aras, Bodrum, Nisan, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da bahar temizliği Müsgebi'den başladı - Son Dakika


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