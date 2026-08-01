Bodrum’da bayrak direkleri bakımdan geçirildi

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki bayrak direklerinde planlı bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü simgelerinden biri olan ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı direklerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mekanik sistemler ve ekipmanlar yenilendi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Birimi ekipleri tarafından, alanında uzman ekiplerin desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşlük, Gündoğan, Müskebi ve Turgutreis mahallelerinde bulunan bayrak direklerinde kapsamlı bakım ve onarım gerçekleştirildi. Çalışmalarda halatlar ve bağlantı ekipmanları değiştirilirken elektrik motorlarının bakım ve onarımları yapıldı. Ayrıca, direklerin genel kontrolleri gerçekleştirilerek gerekli bakım işlemleri tamamlandı. Öte yandan ilçe genelindeki belediye hizmet binaları ile muhtarlık hizmet binalarında bulunan bayrak direklerinde de bakım, onarım ve mekanizma kontrolleri planlı program kapsamında düzenli olarak gerçekleştiriliyor.