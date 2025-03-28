Bodrum'da 'Çiçu' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
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Bodrum'da 'Çiçu' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Aziz Nesin'in 'Çiçu' adlı eserini ücretsiz olarak sahneledi. Oyun, cansız mankenle kurulan bir dünyada yaşamaya çalışan bir adamın içsel yolculuğunu anlatıyor.

28.03.2025 14:47
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Bodrum'da Çiçu, izleyicisiyle buluştu

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde "Çiçu" adlı tiyatro oyununu seyircisiyle buluşturdu.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününe özel Aziz Nesin'in unutulmaz eserinden sahneye uyarladığı "Çiçu" adlı yeni oyununu, ücretsiz olarak seyirciyle buluşturdu. Yönetmenliğini Cansın Türkdoğan'ın üstlendiği oyuna Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, birim müdürleri ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Başrollerde Oğulcan Çelik ve Gül Yalçınkaya'nın yer aldığı oyunda, izleyiciler cansız manken Çiçu ile evcil hayvanlar ve nesnelerle kendi dünyasını kuran, toplumdan ve insanlardan uzaklaşmış bir adamın iç dünyasına tanıklık etti.

Dekor tasarımından ışık oyunlarına kadar her detayın titizlikle işlendiği oyun sonunda, BBŞT oyuncusu Oğulcan Çelik, herkesin Dünya Tiyatrolar Gününü kutlayarak oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da 'Çiçu' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu - Son Dakika

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